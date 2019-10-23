لبنان.. جرحى في شجار بين مؤيدي "الوطني الحر" ومحتجين
Twitter @RedCrossLebanon
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أفاد مراسلنا بإصابة عدد من المواطنين في شجار بين مناصري التيار الوطني الحر والمحتجين في بلدة مزرعة يشوع، شمالي العاصمة اللبنانية بيروت.
وأكد الصليب الأحمر اللبناني في حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، نقل الجرحى إلى المستشفى.
مظاهرة مزرعة يشوع: نقل جريح إلى المستشفى pic.twitter.com/HqZKP8JXdL— Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) 23 октября 2019 г.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الجيش طوق الشجار في بلدة مزرعة يشوع، ويعمل على تمشيط المنطقة.
المصدر: RT، وسائل إعلام لبنانية
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