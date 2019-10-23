كشف مصدر في السفارة الأمريكية في بغداد، الأربعاء، عن دخول السفارة في حالة الإنذار القصوى مع قرب موعد تظاهرات الجمعة التي ستشهدها بغداد ومحافظات جنوبية.

وقال المصدر لـRT إن "السفارة دخلت في حالة إنذار كبيرة، وسفرت بعض موظفيها غير الأساسيين إلى خارج العراق خشية حدوث أي طارئ خلال التظاهرات التي ستشهدها بغداد يوم الجمعة المقبل".

وأضاف المصدر أن "لدى السفارة معلومات بنية المتظاهرين الدخول إلى المنطقة الخضراء الحكومية التي يقع فيها مقرها".

المصدر: RT