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سقوط أولى ضحايا الأمطار في مصر

أخبار العالم العربي

سقوط أولى ضحايا الأمطار في مصر
Reuters
أمطار تجتاح مصر
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توفيت طفلة إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب الأمطار بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية بمصر، بعد تعرض البلاد لأمطار غزيرة أمس الثلاثاء.

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مياه الأمطار تغرق شوارع مصر (صور)
مياه الأمطار تغرق شوارع مصر (صور)

وتلقت قوات الأمن إخطارا بوفاة طفلة (9 سنوات)، في الحي الـ 14 بمدينة العاشر، إثر إصابتها بصعق كهربائي أثناء عودتها من المدرسة، حيث تبين أن الكهرباء كانت منقطعة عن الحي، وأثناء عودة الطفلة إلى بيتها، حدث ماس كهربائي بأحد الأعمدة بسبب مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع، ما أدى لإصابة الطفلة ووفاتها.

سقوط أولى ضحايا الأمطار في مصر

وفي مشهد مأساوي، وثقه أحد أهالي مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، انتشلت جرافة جثة الطفلة من مياه الأمطار.

وتعرضت محافظات مصر، أمس الثلاثاء، لأمطار غزيرة أغرقت العديد من المناطق.

المصدر: وكالات

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