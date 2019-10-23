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اليمن.. إنشاء 4 نقاط مراقبة في الحديدة

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اليمن.. إنشاء 4 نقاط مراقبة في الحديدة
Reuters Abduljabbar Zeyad
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أعلنت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء عن إقامة أربع نقاط مراقبة على طول خطوط المواجهة الأمامية بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين في مدينة الحديدة غرب البلاد.

وأكد رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الإنتشار، الفريق أبهيجيت غوهـــا، في بيان له أنه أشرف خلال الأيام الأربعة الماضية على عملية توصل طرفي القتال إلى اتفاقات نهائية مدونة في المواقع الأربعة على الأرض ونشر ضباط الإرتباط في كل من هذه النقاط.

وأوضح البيان أن نقاط المراقبة تعمل بالتعاون مع مركز العمليات المشترك لآلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار الذي تم إنشاؤه مؤخرا وتفعيله على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بدعم من البعثة الأممية، مناشدا طرفي القتال تقديم الدعم الكامل لعملية المراقبة والاتصال والآلية لتعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة من أجل إنقاذ الأرواح، بالإضافة إلى الحد من الخطابات المؤججة، ودعم الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في الحديدة.

ورحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غرييث، اليوم الأربعاء بهذه الخطوة، مشددا على أنه من شأنها تعزيز التهدئة في مناطق التوتر وإنقاذ الأرواح.

المصدر: RT

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