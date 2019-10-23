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سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في الأراضي اللبنانية

أخبار العالم العربي

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في الأراضي اللبنانية
Reuters Amir Cohen
الحدود بين إسرائيل ولبنان
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أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان صباح اليوم الأربعاء، بأن طائرة مسيرة تابعة له سقطت بالقرب من الحدود في الجانب اللبناني، في أثناء قيامها بطلعات روتينية لحماية الحدود.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على حسابه في "تويتر" أنه وخلال أعمال روتينية لتأمين الحدود، سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية بالقرب من الحدود، في الجانب اللبناني.

وأفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية بأن "الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات أمنية إلى المنطقة، للقيام بعمليات بحث في المكان".

من جهتها قالت وسائل إعلام لبنانية، أن أحد المواطنين أسقط صباح اليوم، ببندقية صيد، طائرة مسيرة إسرائيلية فوق بوابة فاطمة - كفركلا بجنوب لبنان.

ونشر موقع "العهد" اللبناني صورة لطائرة التجسس التي أُسقطت بالجنوب اللبناني عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في الأراضي اللبنانية

المصدر: RT

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