الجزائر تجدد موقفها الثابت والداعم لقضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار

جددت الجزائر موقفها الداعم لقضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار، مشددة على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء حر يتماشى مع المواثيق والقوانين الدولية.

وأكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي، يوم الاثنين، أن موقف الجزائر "واضح ولا غبار عليه"، مشددا على أن الجزائر تواصل "دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

وأشار المسؤول الجزائري إلى أن هذا الموقف منسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي واللوائح ذات الصلة الصادرة في هذا الشأن.

وأوضح حسن رابحي أن "قضية الصحراء الغربية سجلت في جدول أعمال الأمم المتحدة وهي قضية معترف بشرعيتها من قبل العديد من الدول"، مبينا أنه "لا حل للقضية إلا من خلال تمكين الشعب الصحراوي من استفتاء تقرير المصير بما يتماشى مع المواثيق والقوانين الدولية التي صادقت عليها الأمم المتحدة".

وجاءت تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية كرد على التصريحات الأخيرة للأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بخصوص قضية الصحراء الغربية، حيث شدد رابحي على أنها "لا تخص إلا صاحبها ولا تساوي مثقال ذرة".

من جهته، شدد الدبلوماسي الجزائري، سفيان ميموني، خلال كلمة له أمام اللجنة الرابعة الأممية المكلفة بتصفية الاستعمار، على أنه "لا مجال للشك في طبيعة النزاع في الصحراء الغربية، الذي يعد مسألة تصفية استعمار غير مكتملة".

وأكد ميموني أن "النزاع في الصحراء الغربية أصبح يشكل مخاطر كبيرة على السلام والاستقرار في المنطقة".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية