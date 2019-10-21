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العراق يشكل لجنة لتقدير حجم الفساد منذ دخول "الاحتلال الأمريكي"

أخبار العالم العربي

العراق يشكل لجنة لتقدير حجم الفساد منذ دخول
Reuters
مجلس النواب العراقي
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شكل مجلس النواب العراقي لجنة لتقدير "الفساد" في البلاد، منذ عام 2003 عندما دخل "الاحتلال" الأميركي وحتى عام 2019.

وبحسب وثيقة موقعة من قبل رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، هيثم الجبوري، فإنه تقرر تشكيل اللجنة برئاسته.

وجاء في نص الوثيقة: "تقرر تشكيل لجنة مكونة من عدد من أعضاء مجلس النواب لتقدير الفساد والأموال المهدورة منذ عام 2003 حتى عام 2019".

ويُعاني العراق منذ 16 عاما من "الفساد" الذي تسبب بحسب إحصاءات غير رسمية بهدر ما يقارب 600 مليار دولار أميركي.

المصدر: RT

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