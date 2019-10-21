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تظاهرات في السودان تطالب بحل الحزب الحاكم السابق

أخبار العالم العربي

تظاهرات في السودان تطالب بحل الحزب الحاكم السابق
Reuters MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
الاحتجاجات في الخرطوم
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أفادت وكالة "رويترز" بأن عشرات الآلاف من السودانيين تظاهروا في الخرطوم ومدن سودانية أخرى، للمطالبة بحل الحزب الحاكم السابق ومحاكمة المسؤولين السابقين فيه.

وتجمع في الخرطوم، اليوم الاثنين، آلاف المتظاهرين في ساحة الحرية للمطالبة بحل حزب المؤتمر الوطني، وتقديم المسؤولين في عهد الرئيس المعزول عمر البشير للمحاكمة بتهمة الفساد.

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وهتف المتظاهرون: "الشهداء أولا! القاتل ما زال حرا"!، حسبما نقلت "رويترز".

ودعا إلى المظاهرات تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الاحتجاجات قبل عزل البشير من الرئاسة. ومن بين المطالب الأساسية لمظاهرات، يوم الاثنين، محاسبة المسؤولين عن فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، في الثالث من يونيو الماضي.

المصدر: رويترز

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