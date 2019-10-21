الجيش اليمني يلتف على "الحوثيين" ويستعيد مناطق

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، استعادة مواقع من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، بعد ساعات من سقوطها بيد الجماعة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، عن قائد محور مران في الجيش اليمني قائد ألوية العروبة، اللواء عبد الكريم السدعي، قوله: "الحوثيون حاولوا الالتفات والتسلل عن طريق محورين من جبل تويلق في ميمنة جبهة الملاحيظ شمالا، وجبل القمامة في الميسرة جنوبا، وقاموا بتعطيل كافة أجهزة الاتصالات والتشويش عليها".

وأضاف أن "القوات مسنودة بطيران ومدفعية التحالف، أحبطت محاولة الحوثيين، وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد"​​​.

وأكد "تقدم القوات وسيطرتها على تبة البروكية على مشارف مركز مديرية الظاهر (جنوب غربي صعدة)".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بتمكن جماعة أنصار الله، من السيطرة على مناطق ومواقع عدة تابعة للجيش اليمني، في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر، إثر عملية واسعة متعددة المحاور.

وكان الجيش اليمني أعلن في 31 أغسطس العام الماضي، استكمال سيطرة قواته على مديرية الظاهر، عقب معارك مع "أنصار الله".