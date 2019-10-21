 
مباشر

"أنصار الله" تعلق على قرار تجميد "المؤتمر" للشراكة معها

أخبار العالم العربي

محمد علي الحوثي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mkiy

علقت جماعة "أنصار الله" على قرار حزب المؤتمر الشعبي العام تجميد الشراكة معها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

إقرأ المزيد
اليمن.. المؤتمر الشعبي العام يعلن مقاطعته لأعمال حكومة صنعاء
اليمن.. المؤتمر الشعبي العام يعلن مقاطعته لأعمال حكومة صنعاء

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الإخوة الأعضاء والمسؤولين المحترمين إعلان التجميد إعلان حزبي وأنتم بحكم اليمين الدستورية لا يحق لكم ذلك".

وأضاف: "بخصوص مبرر التجميد، فأعتقد كان المفترض بالإخوة في المجلس السياسي الدعوة إلى اجتماع طارئ ومناقشة الموضوع هناك"، وتابع: "الجمهورية اليمنية تحتاج إلى الاحتكام للمؤسسات وليس إلى المواقف الارتجالية".

ويأتي هذا إثر إطلاق "أنصار الله" سراح 5 متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، خلال عملية تبادل أسرى بين الحوثيين وقوات الجيش في مدينة مأرب.

إقرأ المزيد
الحوثيون يفرجون عن متهمين في محاولة اغتيال علي عبد الله صالح عام 2011
الحوثيون يفرجون عن متهمين في محاولة اغتيال علي عبد الله صالح عام 2011

وأثار ذلك حفيظة أنصار صالح الذي قتله الحوثيون عام 2017، ودفع حزب المؤتمر إلى تجميد نشاطه في حكومة الإنقاذ الوطني التي تتبع الحوثيين في صنعاء.

وكان عبد الله صالح قد تعرض في 3 يونيو 2011 إلى محاولة اغتيال أثناء أدائه صلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة مع كبار مسؤولي الدولة آنذاك، وذلك بتفجير عبوات ناسفة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زعماء أبرز التيارات السياسية الحاكمة في لبنان