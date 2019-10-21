"أنصار الله" تعلق على قرار تجميد "المؤتمر" للشراكة معها

علقت جماعة "أنصار الله" على قرار حزب المؤتمر الشعبي العام تجميد الشراكة معها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

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وقال رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الإخوة الأعضاء والمسؤولين المحترمين إعلان التجميد إعلان حزبي وأنتم بحكم اليمين الدستورية لا يحق لكم ذلك".

وأضاف: "بخصوص مبرر التجميد، فأعتقد كان المفترض بالإخوة في المجلس السياسي الدعوة إلى اجتماع طارئ ومناقشة الموضوع هناك"، وتابع: "الجمهورية اليمنية تحتاج إلى الاحتكام للمؤسسات وليس إلى المواقف الارتجالية".

ويأتي هذا إثر إطلاق "أنصار الله" سراح 5 متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، خلال عملية تبادل أسرى بين الحوثيين وقوات الجيش في مدينة مأرب.

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وأثار ذلك حفيظة أنصار صالح الذي قتله الحوثيون عام 2017، ودفع حزب المؤتمر إلى تجميد نشاطه في حكومة الإنقاذ الوطني التي تتبع الحوثيين في صنعاء.

وكان عبد الله صالح قد تعرض في 3 يونيو 2011 إلى محاولة اغتيال أثناء أدائه صلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة مع كبار مسؤولي الدولة آنذاك، وذلك بتفجير عبوات ناسفة.

الإخوةالاعضاء

والمسوؤلين المحترمين إعلان التجميد إعلان حزبي

وانتم بحكم اليمين الدستورية لا يحق لكم ذلك.

وبخصوص مبرر التجميد فأعتقد كان المفترض بالاخوةبالمجلس السياسي الدعوة إلى اجتماع طارئ ومناقشةالموضوع هناك

فالجمهورية اليمنية تحتاج للاحتكام للمؤسسات وليس إلى المواقف الارتجالية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 20, 2019

المصدر: RT