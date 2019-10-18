الحوثيون يفرجون عن متهمين في محاولة اغتيال علي عبد الله صالح عام 2011

أعلنت القيادية في حزب التجمع اليمني للإصلاح، توكل كرمان، اليوم الجمعة، إفراج جماعة أنصار الله "الحوثيين"، عن 5 من المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في 2011.

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ونشرت كرمان، وهي عضو مجلس شورى حزب الإصلاح "أعلى هيئة قيادية"، وحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2011، في بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": أسماء الذين أفرج عنهم.

وكان القضاء اليمني بدأ محاكمة المتهمين في محاولة الاغتيال، في أغسطس من العام 2013، بعد تسلم المحكمة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة"، ملف القضية من النيابة العامة.

وقادت الناشطة توكل كرمان في العام 2011 الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس صالح ونظامه والتي أدت إلى تنازله عن الرئاسة، عبر مبادرة خليجية أفضت إلى انتقال سلطة الرئيس إلى نائبه آنذاك عبد ربه منصور هادي، قبل أن يتولى رئاسة اليمن في فبراير 2012 وحتى اليوم.

في السياق، أفاد مصدر أمني يمني في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن "عملية الإفراج عن المتهمين الذين كانوا محتجزين في العاصمة صنعاء، تمت عبر صفقة تبادل أسرى، بين الحوثيين وحزب الإصلاح، قادها مشائخ قبليون وأفضت إلى تبادل 24 أسيرا ومعتقلا بينهم الخمسة المتهمون بمحاولة اغتيال صالح".

وكان الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح قد تعرض في 3 يونيو 2011 إلى محاولة اغتيال أثناء أدائه صلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة مع كبار مسؤولي الدولة آنذاك، وذلك بتفجير عبوات ناسفة.

المصدر: وكالات