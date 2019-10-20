السودان.. القوات المسلحة تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية

أفاد مراسل RT في السودان، بأن الجيش دعا إلى إبعاد المسيرات والمواكب السياسية عن المواقع العسكرية في الخرطوم والولايات الأخرى، وذلك تزامنا مع دعوات لتنظيم مسيرات، يوم الاثنين.

وطلبت القوات السودانية في بيان، اليوم الأحد، من المتظاهرين الابتعاد عن المواقع والمقار العسكرية بولاية الخرطوم والولايات الأخرى حفاظا على قومية ونهج القوات المسلحة في الحياد.

ودعت أيضا إلى الابتعاد عن نقاط التأمين التي ستكون على شارع الجيش والنقاط الفرعية على الطرق المؤدية إليه حسب التوقيت المعلن، مشيرة إلى أن هذا تنويه موجه لجميع المشاركين في المسيرة.

وأكد الجيش السوداني أنه سيتم إغلاق وقفل شارع الجيش (الطابية) يوم الاثنين 21 أكتوبر، من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

وشددت في بيانها على أنها ستظل حارسا أمينا لمقدرات الوطن وما يصلح أوضاع الشعب ويضمن له العيش الكريم والأمن والاستقرار.

وكان "تجمع المهنيين السودانيين" و"الحزب الشيوعي" بجانب قوى خارج قوى "إعلان الحرية والتغيير" قد أعلنوا عن تسيير موكب مليوني يوم الاثنين لاستعادة مسار الثورة.

ويأتي الموكب المليوني بالتزامن مع ذكرى انتفاضة 21 أكتوبر التي خرج فيها السودانيون وأسقطوا النظام العسكري في ستينيات القرن الماضي.

المصدر: RT