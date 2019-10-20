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وزير الدفاع الأمريكي لا يستبعد مشاركة جنود بلاده في عمليات ضد "داعش" في سوريا

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع الأمريكي لا يستبعد مشاركة جنود بلاده في عمليات ضد
Reuters Erin Scott
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
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لم يستبعد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، مواصلة عسكريي بلاده خوض عمليات ضد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

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وقال الوزير للصحفيين، اليوم الأحد: "نواصل مهمتنا في محاربة داعش، وفي حال دخول قوات الولايات المتحدة إلى سوريا للقيام بهذه المهمة، ستجد نفسها مدعومة من الجو، وهو أسلوبنا المعتاد".

وتابع أن البنتاغون ينظر في إمكانية تنفيذ مثل هذه العمليات بأيدي العسكريين الأمريكيين الذين يغادرون سوريا حاليا إلى غرب العراق.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث مرارا عن عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا. وجرى اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن بعد أن بدأت تركيا، في 9 أكتوبر، عمليتها "نبع السلام" ضد المقاتلين الأكراد الذين دعمتهم الولايات المتحدة خلال عمليات التحالف الدولي ضد "داعش"، منذ العام 2014.

ومن المقرر أن يبقى في سوريا قرابة 150 من أصل 1000 عسكري أمريكي تقريبا، لضمان سيطرة الولايات المتحدة على قاعدة التنف جنوب البلاد، على أن يتم نقل الباقين إلى العراق.

المصدر: نوفوستي

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