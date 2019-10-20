القوات الأمريكية تغادر أكبر قواعدها شمال سوريا

أكدت وسائل إعلام ونشطاء سوريون أن القوات الأمريكية غادرت، اليوم الأحد، أكبر قاعدة لها في الشمال السوري، تطبيقا لقرار الرئيس، دونالد ترامب، سحب العسكريين الأمريكيين من المنطقة.

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وأفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مراسلها المتواجد في الموقع، بأن أكثر من 70 مدرعة ومركبة عسكرية تحمل العلم الأمريكي عبرت مدينة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي الغربي، وسط تحليق مروحيات في الأجواء.

وأكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض (ومقره في بريطانيا) أن هذا الرتل العسكري انسحب على الطريق المؤدي إلى القامشلي من مطار صرين الواقع على بعد نحو ثلاثين كيلومترا جنوب غربي مدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب.

ويقع هذا المطار على أطراف "المنطقة الآمنة" التي تسعى تركيا إلى إنشائها في شمال شرقي سوريا، وكان يعد حتى الآن أكبر قاعدة للقوات الأمريكية في شمال سوريا، كما أنه القاعدة الرابعة التي ينسحب منها العسكريون الأمريكيون خلال نحو أسبوعين.

ومع ذلك، باتت جميع القواعد التي اتخذتها القوات الأمريكية شمال محافظة الرقة وشمال شرقي حلب خالية اليوم، بينما لا يزال العسكريون الأميركيون يحتفظون بقواعد في محافظتي دير الزور والحسكة، بالإضافة إلى قاعدة التنف جنوب سوريا، حسب ما ذكر لـ "فرانس برس" مدير "المرصد" رامي عبد الرحمن.

المصدر: أ ف ب + المرصد السوري لحقوق الإنسان