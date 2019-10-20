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الزراعة السورية: حرائق الغابات مفتعلة وهي جزء من الحرب على البلاد

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الزراعة السورية: حرائق الغابات مفتعلة وهي جزء من الحرب على البلاد
Reuters ALH/MTD
حريق في غابة سورية -أرشيف-
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أكد مدير الغابات في وزارة الزراعة السورية، حسان فارس، أن الحرائق التي تعرضت لها الغابات في المحافظات الساحلية والوسطى كانت "نتيجة فعل بشري مقصود".

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وأضاف فارس في تصريحاته لصحيفة "الوطن"، اليوم الأحد، أن هذه الحرائق المفتعلة "تندرج في إطار الحرب التي تشن على سوريا منذ 9 سنوات".

وأشار المسؤول إلى أن "هذه الحرائق أدت إلى التهام مساحات كبيرة من الغابات، على الرغم من توفير كل مستلزمات الدعم اللوجستي لمراكز مواجهة الحرائق".

وأضاف أن الذي حصل هو أن "من خطط لهذه الأعمال الإجرامية كان هدفه تشتيت أي جهود وإمكانيات مهما كانت كبيرة"، حيث اشتعلت كل هذه المناطق "في وقت واحد، وفي مناطق جغرافية متعددة، بهدف منع التركيز وحشد الجهود على مكان واحد".

في المقابل، لفت فارس إلى أن المناطق المحروقة ستتم زراعتها وفق دراسة فنية وبشكل فوري وحسب خطورة كل موقع، وهناك بعض المناطق لا تعاد زراعتها لأن النباتات فيها تتجدد بنفسها.

المصدر: "الوطن"

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