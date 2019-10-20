أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن المفاوضات مع السعودية بشأن استئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة (أو المحايدة) لا تزال مستمرة.

وأكد الجار الله في تصريح إلى وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أمس السبت أن المحادثات بين الطرفين جارية في أجواء "إيجابية جدا"، مضيفا أن البلدين سيبدأان بالحديث عن استئناف الإنتاج النفطي عندما سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المنطقة المقسومة.

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وجاءت تصريحات الدبلوماسي الكويتي في وقت أفادت فيه صحيفتا "القبس" و"الراي" الكويتيتان بتوصل الطرفين إلى اتفاق بشأن استئناف إنتاج النفط في الحقول التي يتم تشغيلها بشكل مشترك في المنطقة المقسومة.

وتغطي هذه المنطقة مساحة 5770 كلم مربعا عند الحدود بين الدولتين العضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ولم يشملها ترسيم الحدود عام 1922.

وأوقف البلدان قبل أكثر من أربعة أعوام إنتاج النفط في حقلي الخفجي والوفرة المشتركين في تلك المنطقة، ما أدى إلى تقليص نحو 500 ألف برميل يوميا أو 0.5% من المعروض النفطي العالمي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع على العمليات النفطية بالمنطقة المقسومة ذكره أن استئناف الإنتاج في الحقول المشتركة فور التوصل لاتفاق نهائي سيتم على مراحل وأن عودة الإنتاج إلى كامل طاقته التي كان عليها قبل إغلاق الحقول ستستغرق شهورا.

المصدر: وكالات