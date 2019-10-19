اتفاق سعودي كويتي بشأن "المقسومة"

تمكن وفدا السعودية والكويت من التوصل إلى اتفاق في الرياض بشأن عودة الإنتاج النفطي في منطقة "المقسومة".

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية أن ملف المنطقة المقسومة بين البلدين قد طوي بجميع النقاط التي كانت محل نقاش.

وأشار مصدر للصحيفة إلى أن "الإنتاج بحقل الخفجي سيعود فورا بعد الانتهاء من بعض الإجراءات البروتوكولية، أما الإنتاج في حقل الوفرة فسيعود خلال ثلاثة أشهر".

ويعود التوتر بين البلدين على هذه المنطقة إلى عام 2009، وذلك بعد أن جددت السعودية دون أن تستشير الكويت عقدا مع شركة "شيفرون" في حقل "الوفرة".

وأعربت الكويت حينها عن غضبها إزاء القرار السعودي، وكانت السعودية أغلقت حقل "الخفجي" عام 2014 بسبب مشاكل بيئية، فيما أوقفت شركة "شيفرون" بعد ذلك بعام حقل "الوفرة" لفشلها بالتوصل إلى اتفاق مع الكويت بسبب مشاكل مالية.

المصدر: القبس + وكالات