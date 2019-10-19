 
مباشر

تدفق هائل لمياه النيل بشكل يفوق معدلات الأعوام السابقة

أخبار العالم العربي

تدفق هائل لمياه النيل بشكل يفوق معدلات الأعوام السابقة
Reuters / Amr Abdallah Dalsh
منطقة وادي النيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mk8p

أعلنت الحكومة المصرية عن استمرار زيادة وارد مياه الفيضان في نهر النيل خلال شهر أكتوبر الحالي بشكل يفوق معدلات الأعوام السابقة.

إقرأ المزيد
الحكومة المصرية تعليقا على
الحكومة المصرية تعليقا على "سد النهضة": لن نقبل المساس بحقوق مصر المائية

وقالت "لجنة إيراد النهر"، بوزارة الموارد المائية والري، إن معدلات المياه الواردة إلى النيل في شهر أكتوبر 2019 لم تحدث منذ 50 عاما، مع توقع استمرارها خلال شهر نوفمبر المقبل.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، لمتابعة موقف فيضان النيل وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن الفيضان هذا العام بدأ منتصف شهر أغسطس ثم ازداد حتى أكتوبر، مشيرة إلى أن معدلات الأمطار زادت بدرجة كبيرة.

جدير بالذكر أن مصر وإثيوبيا تشهدان أزمة بشأن نهر النيل، منذ أن بدأت أديس أبابا عملية بناء سد النهضة في نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية، في 2 أبريل 2011.

ويثير هذا المشروع، الذي لم يتم إنجازه بعد، قلقا كبيرا لدى مصر، التي تخشى من أن يؤدي تنفيذه إلى تقليل كميات المياه المتدفقة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان.

المصدر: "اليوم السابع"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد اتفاق بوريس جونسون مع الأوروبيين.. برلمان بريطانيا يصوت لصالح تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي