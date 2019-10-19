أعلنت الحكومة المصرية عن استمرار زيادة وارد مياه الفيضان في نهر النيل خلال شهر أكتوبر الحالي بشكل يفوق معدلات الأعوام السابقة.

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وقالت "لجنة إيراد النهر"، بوزارة الموارد المائية والري، إن معدلات المياه الواردة إلى النيل في شهر أكتوبر 2019 لم تحدث منذ 50 عاما، مع توقع استمرارها خلال شهر نوفمبر المقبل.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، لمتابعة موقف فيضان النيل وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن الفيضان هذا العام بدأ منتصف شهر أغسطس ثم ازداد حتى أكتوبر، مشيرة إلى أن معدلات الأمطار زادت بدرجة كبيرة.

جدير بالذكر أن مصر وإثيوبيا تشهدان أزمة بشأن نهر النيل، منذ أن بدأت أديس أبابا عملية بناء سد النهضة في نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية، في 2 أبريل 2011.

ويثير هذا المشروع، الذي لم يتم إنجازه بعد، قلقا كبيرا لدى مصر، التي تخشى من أن يؤدي تنفيذه إلى تقليل كميات المياه المتدفقة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان.

المصدر: "اليوم السابع"