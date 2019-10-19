أفادت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم السبت، بأن الجيش التركي والقوات المساندة له سيطروا على قرية أم العصافير بريف رأس العين، شمال غرب محافظة الحسكة على الحدود التركية السورية.

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مراسل سانا: قوات النظام التركي ومرتزقتها تحتل قرية أم العصافير بريف رأس العين — سانا عاجل (@SanaAjel) 19 октября 2019 г.

وذكرت الوكالة الرسمية أنه ولليوم الحادي عشر على التوالي، واصلت القوات التركية "عدوانها" على الأراضي السورية واحتلت قريتين في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، في حين قصف طيرانها الحربي أحياء سكنية في مدينة رأس العين.

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وأضافت أن الجيش التركي سيطر، بعد قصف مكثف بسلاح المدفعية، على قريتي "جان تمر شرقي" والشكرية بريف رأس العين، وقطعت طريق تل تمر- رأس العين.

وأشارت إلى أنه ورغم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين أنقرة وواشنطن بتعليق القصف لمدة 120 ساعة، إلا أن الطائرات التركية نفذت اليوم غارات على الأحياء السكنية والبنى التحتية في مدينة رأس العين نحو 40 كم شمال غرب مدينة الحسكة.

وشنت تركيا هجوما في التاسع من أكتوبر على عدد من مدن وقرى وبلدات ريفي الحسكة والرقة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء وعاملون في القطاعات الخدمية ووقوع أضرار مادية كبيرة في المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية، يقضي بأن تكون "المنطقة الآمنة" في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب القوات الكردية من المنطقة.

المصدر: وكالات