قطر: بحثنا مع أردوغان الأوضاع في سوريا والمنطقة

قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه بحث آخر التطورات في سوريا والمنطقة في أثناء لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

وكتب بن عبد الرحمن تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، قال فيها "سرني التواجد في إسطنبول ولقاء فخامة الرئيس رجب طيب أوردغان، حيث نقلت تحيات سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني و تمنياته بدوام الازدهار"​​​.

سرني التواجد في #اسطنبول ولقاء فخامة الرئيس رجب طيب اوردغان حيث نقلت تحيات سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني و تمنياته بدوام الازدهار. اضافة إلى بحث آخر التطورات في #سوريا والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون و التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك بين بلدينا الشقيقين. pic.twitter.com/Krn3RA14HF — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) 19 октября 2019 г.

وأضاف وزير الخارجية أنه بحث مع أردوغان "آخر التطورات في سوريا والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون و التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك بين بلدينا الشقيقين".

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقبل أمس الجمعة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ، في قصر "هوبر" بمدينة اسطنبول، بعيدا عن وسائل الإعلام.

وجاءت زيارة وزير الخارجية القطري إلى تركيا وسط انتقادات تتعرض لها أنقرة عربيا ودوليا بسبب عمليتها العسكرية التي شنتها في 9 أكتوبر، شمال سوريا، بهدف إنشاء "منطقة آمنة" في الشريط الحدودي مع سوريا بعمق 32 كم داخل الأراضي السورية، خالية من المقاتلين الأكراد.

المصدر: "تويتر" + "الأناضول"