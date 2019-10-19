 
مباشر
عاجل
أردوغان: سننفذ خطتنا الخاصة حال عدم التوصل لاتفاق مع روسيا حول انتشار الجيش السوري شمال شرق البلاد

قطر: بحثنا مع أردوغان الأوضاع في سوريا والمنطقة

أخبار العالم العربي

قطر: بحثنا مع أردوغان الأوضاع في سوريا والمنطقة
Reuters KTS/MOS
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mk6t

قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه بحث آخر التطورات في سوريا والمنطقة في أثناء لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

وكتب بن عبد الرحمن تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، قال فيها "سرني التواجد في إسطنبول ولقاء فخامة الرئيس رجب طيب أوردغان، حيث نقلت تحيات سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني و تمنياته بدوام الازدهار"​​​.

وأضاف وزير الخارجية أنه بحث مع أردوغان "آخر التطورات في سوريا والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون و التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك بين بلدينا الشقيقين".

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقبل أمس الجمعة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ، في قصر "هوبر" بمدينة اسطنبول، بعيدا عن وسائل الإعلام.

وجاءت زيارة وزير الخارجية القطري إلى تركيا وسط انتقادات تتعرض لها أنقرة عربيا ودوليا بسبب عمليتها العسكرية التي شنتها في 9 أكتوبر، شمال سوريا، بهدف إنشاء "منطقة آمنة" في الشريط الحدودي مع سوريا بعمق 32 كم داخل الأراضي السورية، خالية من المقاتلين الأكراد.

المصدر: "تويتر" + "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد أصغر شيشة في العالم.. تعلق على الأظافر مصل طلاء