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أردوغان يجتمع مع وزير خارجية قطر في اسطنبول

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أردوغان يجتمع مع وزير خارجية قطر في اسطنبول
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني - أرشيف
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استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في مدينة اسطنبول.

وأشارت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية إلى أن اللقاء بدأ في قصر "هوبر"، بعيدا عن وسائل الإعلام.

وجاءت زيارة وزير الخارجية القطري إلى تركيا وسط انتقادات تتعرض لها أنقرة عربيا ودوليا بسبب عمليتها العسكرية التي شنتها، في 9 أكتوبر، شمال سوريا بهدف إنشاء "منطقة آمنة" على حدود تركيا، خالية من المقاتلين الأكراد.

وأعربت قطر، خلافا لمعظم الدول العربية وموقف الجامعة العربية الرسمي، عن تأييدها لعملية "نبع السلام" التركية، مبررة إقدام أنقرة على هذه الخطوة بسعيها لضمان أمنها في وجه "التهديد الإرهابي المحدق" المتمثل بوجود مجموعات متصلة بـ "حزب العمال الكردستاني".

المصدر: الأناضول

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