قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله تعليقا على الاحتجاجات بلبنان إن بعض القيادات السياسية تتخلى عن المسؤولية وتلقي التبعات على الآخرين، ودعا الجميع إلى تحمل المسؤولية.

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- نصر الله تعليقا على الاحتجاجات: بعض القيادات السياسية تتخلى عن المسؤولية وتلقي التبعات على الآخرين

- نصر الله: ما تشهده البلاد هو نتيجة تراكم سنوات طويلة من السياسيات الاقتصادية

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- نصر الله: هناك أخطار حقيقية تواجه لبنان

- نصر الله: هناك أخطار حقيقية تواجه لبنان وأهمها الانهيار المالي والانفجار الشعبي

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- نصر الله: لم نخطط لأي تظاهرات ضد المصارف علما أننا لا نخفي انزعاجنا من بعضها

- نصر الله: الشعب اللبناني لن يقبل بفرض الضرائب أمام ما يراه من هدر وفساد

- نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية

- نصر الله: لا أحد يقف وراء التظاهرات الشعبية لا أحزاب ولا سفارات ولا جهات أجنبية

- نصر الله: لا أحد يقف وراء التظاهرات لأنها كانت عفوية وعابرة للطوائف والمذاهب

يتبع...