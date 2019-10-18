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تونس.. تحديد تاريخ أداء قيس سعيد اليمين الدستورية

أخبار العالم العربي

تونس.. تحديد تاريخ أداء قيس سعيد اليمين الدستورية
Reuters
الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد
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يؤدي الرئيس التونسي المنتخب، قيس سعيد، يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.

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وقال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي بالنيابة، عبد الفتاح مورو، إن مكتب البرلمان المنعقد، اليوم الجمعة، قرر عقد جلسة عامة الأسبوع القادم لأداء اليمين، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية.

وأوضح مورو أن البرلمان شرع في ترتيبات الجلسة العامة من خلال دعوة رؤساء الجمهورية والحكومة والوزراء السابقين، وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المتواجدين في تونس.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أمس الخميس، رسميا، فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بنسبة 72.71 % من الأصوات، بعد عدم تقدم منافسه نبيل القروي بأي طعن.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية، يوم الأحد الماضي، 55%، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت في الدورة الأولى، وفي الانتخابات التشريعية التي تلتها (41%).

المصدر: وكالات

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