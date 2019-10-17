تونس.. الإعلان رسميا عن فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الخميس، رسميا فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بنسبة 72.71 % من الأصوات، بعد عدم تقدم منافسه نبيل القروي بأي طعن.

وقال رئيس الهيئة، نبيل بفون، في ندوة صحفية اليوم: "بعد استيفاء نتائج الطعون والتثبت من احترام المترشحين لاحكام الفترة الانتخابية، آلت عمليات الاقتراع والفرز إلى حصول المترشح قيس سعيد على أكثر من 2.7 مليون صوت من جملة 3.82 مليون صوت".

وأوضح أن قيس سعيد تحصل على 72.71% من الأصوات، متفوقا بذلك على منافسه نبيل القروي الذي تحصل على 1.04 مليون صوت، أي بنسبة 27.29% من جملة الأصوات المصرح بها.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية، يوم الأحد الماضي، 55%، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت في الدورة الأولى، وفي الانتخابات التشريعية التي تلتها (41%).

المصدر: وكالات