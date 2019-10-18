جنبلاط يدعو المناصرين إلى التحرك

دعا رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط "الرفاق والمناصرين" إلى التحرك الهادئ السلمي ضد ما أسماه بـ"العهد الذي خرب كل شيء واستأثر بكل شيء".

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وكتب جنبلاط في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، أن "العهد يحاول من خلال رجله القوي أن يرمي المسؤولية على الغير، وهو الذي عطل كل المبادرات الإصلاحية الممكنة وحرض عليها مستخدما كل الوسائل"، داعيا المناصرين إلى التحرك السلمي، مضيفا "نتحرك في مناطقنا لعدم خلق حساسيات".

وتشهد معظم المناطق اللبنانية احتجاجات لليوم الثاني على التوالي، تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني.

المصدر: وكالات