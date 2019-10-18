فيديو مثير لفتاة يثير ضجة في السعودية.. و"شماغ البسام" توضح
نفت شركة "شماغ البسام" السعودية، أن يكون لها أي صلة بالمقطع المثير الذي ظهرت فيه فتاة ضمن إعلان، وهي ترتدي شماغا يحمل ماركة الشركة.
وقالت الشركة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" إنه ليس لها أي علاقة بالإعلان المتداول، مؤكدة على أنه يخالف "النهج الإعلاني للشركة".
وتوعدت "شماغ البسام" صاحب الإعلان بمقاضاته وملاحقته قانونيا، بعد الجدل الذي أثاره الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكار نشطاء ظهور امرأة في لباس يخص الرجال.
تنويه: #شماغ_البسامpic.twitter.com/mzOe07f5Re— شماغ البسام (@shmaghalbassam) October 17, 2019
#شماغ_البسام#عجبي— ابوعبدالاله الحويطي (@aboabdulelah11) October 18, 2019
الواضح من المقطع انه
ربما في قادم الايام يكون
لبسنا للشماغ او الغترة
بهذه الطريقه وبدون عقال
ومن يخالف هذه الطربقه
ترصده كاميرات ساهر
وتسجل عليه مخالفه مثل
استخدام الجوال 🤣 pic.twitter.com/SflOTzANrl
المصدر: RT