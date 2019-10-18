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فيديو مثير لفتاة يثير ضجة في السعودية.. و"شماغ البسام" توضح

أخبار العالم العربي

فيديو مثير لفتاة يثير ضجة في السعودية.. و
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نفت شركة "شماغ البسام" السعودية، أن يكون لها أي صلة بالمقطع المثير الذي ظهرت فيه فتاة ضمن إعلان، وهي ترتدي شماغا يحمل ماركة الشركة.

وقالت الشركة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" إنه ليس لها أي علاقة بالإعلان المتداول، مؤكدة على أنه يخالف "النهج الإعلاني للشركة".

وتوعدت "شماغ البسام" صاحب الإعلان بمقاضاته وملاحقته قانونيا، بعد الجدل الذي أثاره الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكار نشطاء ظهور امرأة في لباس يخص الرجال.

المصدر: RT

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