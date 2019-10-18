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سفارات أجنبية وعربية في بيروت تتخذ إجراءات على وقع الاحتجاجات بلبنان

أخبار العالم العربي

سفارات أجنبية وعربية في بيروت تتخذ إجراءات على وقع الاحتجاجات بلبنان
Reuters
احتجاجات وسط بيروت -17/10/2019
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أقدم العديد من السفارات الأجنبية والعربية على إغلاق أبوابها والبعض الآخر منها قام بإصدار بيانات تحذيرية لمواطنيه، على وقع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العاصمة اللبنانية حاليا.

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وأعلنت السفارة الكندية في بيروت إغلاق أبوابها اليوم الجمعة بسبب أعمال قطع الطرقات والاحتجاجات.

في السياق نفسه، أعلنت السفيرة الأسترالية بلبنان، ريبيكا غريندلي، أن السفارة ستغلق أبوابها بسبب الاحتجاجات.

من جهتها، حذرت سفارة الإمارات في بيروت رعاياها المتواجدين في جميع المناطق اللبنانية، ودعتهم إلى ضرورة تفادي أماكن التظاهرات، والبقاء في أماكن إقامتهم لضمان أمنهم وسلامتهم.

الأمر ذاته فعلته السفارة السعودية في بيروت، داعية جميع مواطنيها المقيمين والزائرين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات.

وشهد لبنان أمس موجة تظاهرات شعبية عنيفة قام بها المواطنون تنديدا بسياسات الحكومة التقشفية والضرائب الجديدة التي فرضتها، وآخرها ضريبة الاتصال الخاص بالتطبيقات الذكية كـ"الواتساب" والـ"فايبر"، ليعكس ذلك مدى الاحتقان المعيشي الخانق الذي يعيشه المواطن اللبناني.

المصدر: وكالات

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