سفارات أجنبية وعربية في بيروت تتخذ إجراءات على وقع الاحتجاجات بلبنان

أقدم العديد من السفارات الأجنبية والعربية على إغلاق أبوابها والبعض الآخر منها قام بإصدار بيانات تحذيرية لمواطنيه، على وقع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العاصمة اللبنانية حاليا.

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وأعلنت السفارة الكندية في بيروت إغلاق أبوابها اليوم الجمعة بسبب أعمال قطع الطرقات والاحتجاجات.

Due to road closures and protests, the Embassy of Canada is closed today. — Canada in Lebanon (@CanadaLebanon) 18 октября 2019 г.

في السياق نفسه، أعلنت السفيرة الأسترالية بلبنان، ريبيكا غريندلي، أن السفارة ستغلق أبوابها بسبب الاحتجاجات.

Due to scheduled protests in downtown Beirut, the Australian Embassy will be closed today. Please follow @Smartraveller for the latest updates. @dfathttps://t.co/L4DTyKrUhh — Rebekah Grindlay 🇦🇺🇱🇧 (@SafirAustralia) 18 октября 2019 г.

من جهتها، حذرت سفارة الإمارات في بيروت رعاياها المتواجدين في جميع المناطق اللبنانية، ودعتهم إلى ضرورة تفادي أماكن التظاهرات، والبقاء في أماكن إقامتهم لضمان أمنهم وسلامتهم.

تحذر سفارة الإمارات في بيروت رعايا الدولة المتواجدين في جميع المناطق اللبنانية، بضرورة تفادي أماكن التظاهرات، والبقاء في مقر إقامتهم لضمان أمنهم وسلامتهم، والتواصل عند الضرورة لتقديم المساعدة على الأرقام التالية:

009615928000

0096171111856

0097180044444 pic.twitter.com/FOFtB44PKl — UAE Embassy - Beirut (@UAEEmbBeirut) 18 октября 2019 г.

الأمر ذاته فعلته السفارة السعودية في بيروت، داعية جميع مواطنيها المقيمين والزائرين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات.

تنبيه

نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصاً على سلامة المواطنين السعوديين، تود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات، pic.twitter.com/h6rlqePk5S — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) 17 октября 2019 г.

وشهد لبنان أمس موجة تظاهرات شعبية عنيفة قام بها المواطنون تنديدا بسياسات الحكومة التقشفية والضرائب الجديدة التي فرضتها، وآخرها ضريبة الاتصال الخاص بالتطبيقات الذكية كـ"الواتساب" والـ"فايبر"، ليعكس ذلك مدى الاحتقان المعيشي الخانق الذي يعيشه المواطن اللبناني.

المصدر: وكالات