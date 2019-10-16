أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن مؤتمرا وطنيا سيعقد برعايته من أجل إعادة النظر بالدستور وفقراته، مشددا على أن "هناك مشكلة حقيقية في قانون الانتخابات تتطلب إيجاد حلول مناسبة لها".

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وقال صالح، لدى استقباله في قصر "السلام" ببغداد، عددا من شيوخ عشائر وقبائل وسط وجنوب العراق، إن "الدستور كفل حق التظاهر، والحفاظ على السلم الأهلي وسلامة المتظاهرين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة مما يتوجب على الدولة معاقبة المتورطين بإطلاقهم النار على التظاهرات وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وأشار الرئيس العراقي، إلى "أهمية وجود إصلاح جوهري وجدي في بناء الدولة ومؤسساتها"، مؤكدا على أن "الفساد الموجود هو أساس البلاء ولم يأت من فراغ، وإنما جاء بسبب العنف والإرهاب والحرب والحصار".

وأوضح صالح أن "الدولة متلكئة وبطيئة في عملها حتى في الظروف الاعتيادية"، مشيرا إلى التحدي الذي يواجه الحكومة ويتمثل بـ"الاحتقان والسخط والألم"، مشددا على أن "واجبنا هو الدعوة إلى ضبط النفس والتهدئة".

بدورهم، استعرض شيوخ العشائر المشاكل التي تعاني منها مناطقهم ومطالب محافظاتهم، وأهمية الارتقاء بالبنى التحتية وإيجاد الفرص الاستثمارية مما يسهم بتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة.

المصدر: موقع الرئاسة العراقية