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الملك سلمان يستقبل الرئيس عباس في الرياض

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يستقبل الرئيس عباس في الرياض
AFP Thaer GHANAIM / PPO
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الفلسطيني محمود عباس
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أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز له في الرياض، عن شكره وتقديره لمواقف السعودية الداعمة للشعب الفلسطيني على المستويات كافة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأعرب الرئيس عن شكره وتقديره لمواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني على المستويات كافة، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبنا في مختلف محطاته النضالية".

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وأشار البيان أن الرئيس الفلسطيني أكد "وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب السعودية في تصديها ووقوفها في وجه الإرهاب الذي تتعرض له".

المصدر: "وفا"

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