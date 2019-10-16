"قسد": تركيا تريد إعادة الأوكسجين لـ"تابوت داعش" ولها مطامع ومآرب في سوريا والشرق الأوسط

اتهمت عائشة حسو، الرئيسة المشتركة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي في سوريا، تركيا بمحاولة "إعادة الأوكسجين لتابوت مرتزقة داعش"، من خلال عمليتها العسكرية شمال شرق البلاد.

وقالت حسو، في كلمة خلال تشييع أحد عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" ممن قتلوا في مدينة رأس العين، "تتعرض مناطقنا لاجتياح من قبل الدولة التركية التي لها مآرب ومطامع في سوريا والشرق الأوسط وتريد أن تلعب في هذه المنطقة كحجر دومينو".

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وأضافت أن "الدولة التركية مرة أخرى وبصمت عالمي ودولي استمرت باجتياحها لمناطق شمال وشرق سوريا، ولكن نستطيع أن نقول أننا كسرنا جدار الصمت هذا لأننا نرى الآن الإدانات الدولية والإقليمية والدول العربية أيضا، الجامعة العربية التي لم تعبر فقط عن سخطها بل دانت هذه العملية، وتمت هذه الإدانات بنتاج المقاومة".

وأوضحت الرئيسة المشتركة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" أن حربا تدور رحاها في سري كانيه وكرسبي، مشيرة إلى أن المرتزقة وفلول "داعش" لها يد في هذه الهجمات ونعلم أن هذه الهجمات أعادت الأوكسجين لداعش".

وأكدت عائشة حسو أن "القابع في أحضان اسطنبول وأنقرة لا يستطيع أن يمثل حق أو مطالب المواطن السوري".

وتحدثت المسؤولة الكردية عن هناك وثيقة التفاهم المبرمة بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية"، حيث قالت إنها اتفاقية عسكرية بحتة، مؤكدة أن الدولة السورية من واجبها حماية الحدود، التي كنا نقول منذ اليوم الأول إنها تقع على عاتق الدولة السورية".

المصدر: وكالة "هاوار" الكردية