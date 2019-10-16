بثينة شعبان لـRT: اتخذنا إجراءات لصد العدوان التركي على سوريا

أكدت بثينة شعبان المستشارة السياسية للرئيس السوري، أن دمشق والقيادة السياسية اتخذت الإجراءات اللازمة لصد العدوان التركي على الأراضي السورية.

وأشارت شعبان تعليقا على إمكانية حدوث صدام بين القوات السورية والتركية، إلى أن كل شئ محتمل، وأن أغلبية من يقودهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تابعون لجبهة النصرة وداعش، مؤكدة أن التنظيمات الكردية ناشدت الحكومة السورية صد العدوان التركي.

ولفتت إلى أن الحكومة السورية سعيدة بانسحاب القوات الأمريكية، لكنها لا تريد استبدال المحتل الأمريكي بآخر تركي، مشيرة إلى أن الحليف الروسي يريد عقد اجتماع أمني "سوري-تركي" في مدينة سوتشي الروسية.

ونوهت تعليقا على إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية، بأن الأهم من عودة سوريا هو أن يشعر العرب بأنهم مستضعفون وعليهم إيجاد صيغة واستراتيجية لتوحيد قوتهم وأنهم قوة إقليمية كبيرة.

المصدر: RT