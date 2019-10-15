أعلن وزير خارجية صربيا ايفسيتا داتشيتش، أن بلاده ستفتتح قريبا ممثلية لها في رام الله، مؤكدا دعمه الثابت لإحلال السلام الدائم والعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار داتشيتش، لدى لقائه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في العاصمة بلغراد، أن بلاده تدعم الحل في إطار قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وأكد وزير خارجية صربيا على موقف بلاده الثابت من الاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ عام 1989، الذي يعد امتدادا للعلاقات الثنائية التي بدأت منذ بداية السبعينيات، ودعم صربيا لنضال الشعب لفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.

وجرت مناقشة العلاقات الفلسطينية الصربية وسبل تعزيزها في إطار الصداقة التاريخية التي تربط شعبي البلدين الصديقين، حيث أطلع الأحمد، الوزير الصربي، على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في ظل التصعيد الإسرائيلي من أعمال القمع والتوسع الاستيطاني، خاصة في القدس الشرقية، وسياسة هدم المنازل، ومصادرة الأراضي التي تنتهجها حكومة تل أبيب وتنكرها لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

واتفق الجانبان على استمرارية التنسيق والتعاون بينهما في كافة المحافل الدولية.

المصدر: معا