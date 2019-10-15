الطيران التركي يقصف مدينة رأس العين وقوات "قسد" تعلن مقتل 59 مسلحا موالين لأنقرة

أفاد المكتب الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، اليوم الثلاثاء، بأن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات "قسد" وقوات الجيش التركي والقوات الموالية لها في مدينة رأس العين.

وقال المركز الإعلامي في بيان، إن محاولات الجيش التركي مستمرة للتقدم في رأس العين.

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وأضاف أن "قوات سوريا الديمقراطية" تصدت لجميع محاولات التقدم وتمكنت من قتل 59 مسلحا من القوات الموالية للجيش التركي، وتدمير عدد من الآليات والسيارات العسكرية.

وكانت وكالة "أهوار" قد تحدثت في وقت سابق مساء اليوم عن قصف نفذته الطائرات الحربية التابعة للجيش التركي على رأس العين.

من جهتها، أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، بأن 6 مدنيين قتلوا وأصيب 15 آخرون في هجمات لتنظيم "ي ب ك - بي كا كا" استهدفت مناطق سكنية بمنطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وأشارت الوكالة إلى أن التنظيم استهدف قرى ميرزه، وتل علي، وشعيب، التابعة لبلدة الغندورة بمنطقة جرابلس الخاضعة لقوات المعارضة، مبينة أن المسلحين استخدموا صواريخ موجهة حراريا، والقصف المدفعي.

والأربعاء 9 أكتوبر أطلق الجيش التركي، بمشاركة "الجيش الوطني السوري"، عملية "نبع السلام" العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من المسلحين الأكراتد وعناصر "داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

المصدر: وكالات