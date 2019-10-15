أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن قيادة القوات الروسية في البلاد والسلطات السورية تتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء أليكسي باكين، اليوم الثلاثاء: "يستمر انسحاب وحدات القوات المسلحة الأمريكية من مناطق شمال شرقي سوريا. وقد انسحب العسكريون الأمريكيون من نقاط التمركز في الدادات وأم ميال في محيط منبج بريف حلب وغادروا باتجاه الحدود السورية – العراقية".

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وأضاف باكين أن "السلطات السورية وقيادة القوة الروسية تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين انسحاب أفراد قوات الدول الأجنبية".

وأضاف باكين: "ندعو سكان المناطق التي كانت تسيطر عليها الولايات المتحدة وحلفاءهم في التحالف الدولي للامتناع عن أي أعمال عدائية تجاه عسكريي قوات الدول الأجنبية أو التشكيلات المتحالفة معها".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن الجيش السوري بسط سيطرته على أكثر من ألف كيلومتر مربع في منطقة منبج ومدينة الطبقة بشمال سوريا.

المصدر: وكالات