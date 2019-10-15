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أمير الكويت يعود إلى وطنه الأربعاء بعد خروجه من مستشفى أمريكي

أخبار العالم العربي

أمير الكويت يعود إلى وطنه الأربعاء بعد خروجه من مستشفى أمريكي
Reuters
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
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أفادت وكالة الأنباء الكويتية، بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيعود إلى الوطن غدا الأربعاء، قادما من الولايات المتحدة بعد "استكمال فحوصات طبية" خضع لها هناك.

وأضافت "كونا" أن أمير البلاد سيعود إلى أرض الوطن "بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها.. بالتوفيق والنجاح".

وقد دخل أمير الكويت البالغ 90 عاما مستشفى بالولايات المتحدة يوم 6 سبتمبر الماضي خلال زيارته للبلاد، مما دعاه إلى تأجيل لقائه المقرر بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولاحقا أبدى ترامب استعداده لاستقبال الصباح في البيت الأبيض خلال زيارته المرتقبة لواشنطن العام المقبل. 

وغادر أمير الكويت المستشفى الخميس الماضي.

وسبق أن ذكر الديوان الأميري الكويتي، في أغسطس الماضي، أن الشيخ صباح عانى مؤخرا من "عارض صحي" لكنه تعافى منه.

المصدر: وكالات




 

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