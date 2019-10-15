ندد نشطاء أمازيغ في المغرب بالعملية التركية ضد الأكراد في شمال سوريا، وذهب بعضهم إلى وصف عملية "نبع السلام" العسكرية بـ"الإرهابية".

وكتب الناشط الأمازيغي المغربي المعروف حمو الحسناوي تعليقا مرفقا بصورة طفلة وجهها ملطخ بالدماء: "من أكبر إنجازات أردوغان وجيشة قتل وإرهاب أطفال الكرد... الحرية للشعب الكردي".

وذهب الصحفي أوسي موح لحسن إلى وصف الحملة التركية بـ"جريمة ضد الإنسانية"، وكتب: "باسم الإسلام، أردوغان تركيا يرتكب جرائم ضد الإنسانية في حق الأكراد.. الإرهاب لا دين له".

كما ندد عدد من النشطاء الأمازيغ بما وصفوه بـ"الصمت إزاء الجرائم الوحشية التي يرتكبها أردوغان ضد الأكراد".

وفي فرنسا، نفذ عشرات الأمازيغ وقفة احتجاجية تضامنية مع الأكراد في سوريا، مطالبين الرئيس الفرنسي بالتدخل المباشر من أجل حماية الأكراد.

وأعلن أردوغان في 9 أكتوبر، إطلاق تركيا عملية "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة للفصائل الكردية المسلحة.

المصدر: وكالات + موقع "هسبريس" المغربي