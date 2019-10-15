بوتين: سياحنا أنفقوا في الإمارات ما يعادل حجم التبادل التجاري بين بلدينا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات الاستراتيجية بين موسكو وأبوظبي، وخاصة في قطاعات كالسياحة، وقال إن تدفق السياح الروس على الإمارات نما العام الماضي بنسبة 23%.

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وأضاف، أن السياح الروس انفقوا في الإمارات نحو 1.3 مليار دولار وهو رقم قريب من حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ العام الماضي نحو 1.7 مليار دولار.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الإمارات تعد وجهة مفضلة للسائح الروسي، لافتا إلى أن العلاقات بين روسيا والإمارات تواصل تطورها وفق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة في 2018.

وأكد عزم بلاده على مواصلة ترسيخ وتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي مع أبوظبي، ودعم الإمارات في مجال الفضاء بما فيه حقل ملاحة الأقمار الصناعية.

من جهته رحب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس الروسي في أبوظبي، واصفا زيارته بـ"التاريخية التي تجسد قوة العلاقات الإماراتية الروسية"، مؤكدا عزم الإمارات على مواصلة تعزيز العلاقات مع روسيا على كافة المستويات.

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وجاءت تصريحات بوتين وبن زايد خلال جلسة محادثات موسعة عقدت اليوم في أبوظبي، ترأسها الرئيس الروسي وولي عهد أبوظبي.

وكان بوتين قد وصل اليوم إلى الإمارات قادما من السعودية، في إطار جولة خليجية، حيث زار الرياض أمس وعقد مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تضمنت توقيع حزمة من الاتفاقات أبرزها ميثاق تعاون طويل الأمد لـ"أوبك+".

المصدر: RT