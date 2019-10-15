صندوق سيادي روسي: 10 اتفاقات مع الإمارات بأكثر من 1.3 مليار دولار

من المنتظر أن يوقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم الثلاثاء، مع شركاء إماراتيين 10 اتفاقات بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دولار.

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ويأتي ذلك على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات، حيث سيعقد مباحثات مع ولي عهد أبوظبي الأمير محمد بن زايد آل نهيان، تتضمن توقيع حزمة من الاتفاقات وبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الدولية.

وسيوقع الصندوق خلال الزيارة 10 اتفاقات استثمارية، بما فيها مع شركة "مبادلة" للاستثمار (الصندوق السيادي الإماراتي) في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والإنتاج الصناعي.

وهذا ليس التعاون الأول بين الصندوق الروسي و"مبادلة"، حيث أبرم الجانبان في 2013 اتفاقا لإنشاء شراكة استراتيجية طويلة الأمد بقيمة 7 مليارات دولار، تم استثمار ملياري دولار منها في أكثر من 45 مشروعا تشمل مجالات مختلفة من الاقتصاد الروسي.

وخلال الزيارة ينظم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ملتقى لرجال الأعمال من البلدين، سيناقش فرص توسيع التعاون وزيادة فعاليته وتنفيذ المشاريع المشتركة.

وتعمل موسكو وأبوظبي على تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز التبادل التجاري، الذي لا يتماشى مع إمكاناتهما، حيث سجل العام الماضي 1.7 مليار دولار فقط بزيادة نسبتها 4% عن العام 2017، وفقا لوزارة التجارة والصناعة الروسية.

وزيارة بوتين إلى أبوظبي تأتي في إطار جولة خليجية شملت السعودية، حيث زار الرياض أمس وعقد مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد الأمير محمد بن سلمان تضمنت توقيع حزمة من الاتفاقات أبرزها ميثاق تعاون طويل الأمد لـ"أوبك+"

المصدر: RT