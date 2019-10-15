"نيوزويك": الجيش الأمريكي يسلم منبج للروس

ذكرت مجلة "نيوزويك" أن القوات الأمريكية التي بدأت أمس بالانسحاب من مدينة منبج السورية، تساعد العسكريين الروسي في الانتشار هناك في ظل محاولة تركية للسيطرة على المنطقة.

وفي تقرير حصري نشرته أمس الاثنين، ذكرت المجلة الأمريكية أنه كان مقررا للقوات الأمريكية مغادرة منبج في غضون 24 ساعة، وأضافت نقلا عن مسؤول رفيع في البنتاغون أن "الجنود الأمريكيين، كونهم قد أمضوا في منبج فترة طويلة، ساعدوا العسكريين الروس في التنقل بسرعة في مناطق غير آمنة سابقا"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "في الأساس عملية تسليم"، مضيفا أنها عملية خروج سريعة، لا تفترض تحضيرات مطولة، "والتحدي هو الخروج بإعداد أكبر قدر ممكن من المعدات الخاصة بنا مع تدمير أي معدات حساسة لا يمكن نقلها".

إقرأ المزيد

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أفادت أمس بأن وحدات من الجيش السوري دخلت مدينة منبج التي يسيطر عليها مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية، بناء على اتفاق توصلت إليه القيادة الكردية مع روسيا والحكومة السورية يقضي بدخول الجيش السوري ترافقه الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينتي عين العرب ومنبج.

المضدر: "نيوزويك"