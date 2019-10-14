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"سانا": وحدات من الجيش السوري تدخل إلى مدينة منبج

أخبار العالم العربي

Reuters : SANA
استقبال الجيش السوري في تل نمر
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري دخلت مدينة منبج التي يسيطر عليها مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية.

يأتي هذا بعد ساعات من دخول الجيش مدينة الطبقة ومطار الطبقة العسكري وبلدة عين عيسى وعددا من القرى والبلدات بريف الرقة، إضافة إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.

وتأتي هذه الإجراءات بعد توصل الحكومة السورية مع الإدارة الذاتية الكردية لاتفاق يقضي بدخول الجيش إلى الحدود مع تركيا لمواجهة العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة والفصائل السورية المسلحة المعارضة المتحالفة معها في شمال شرق سوريا.

المصدر: سانا + RT  

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