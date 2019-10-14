وزارة الدفاع الأمريكية تبدأ بسحب جميع قواتها الموجودة في شمال سوريا

أفاد مراسلنا في واشنطن بأن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت أوامر لجميع جنودها بالانسحاب من شمال سوريا.

يأتي هذا فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية جوناثان ر. هوفمان بأن الوزير مارك إسبر تحدث هاتفيا مع نظيره التركي خلوصي آكار بسبب الوضع في شمال شرق سوريا. وأوضح المتحدث أن إسبر أوضح لخلوصي أن الولايات المتحدة تعارض الإجراءات غير المنسقة لتركيا لأنها تعرض للخطر التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي لمكافحة "داعش".

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وأوضح المتحدث أن إسبر حذر نظيره التركي من أن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا قد تجر عواقب وخيمة على تركيا.

وشدد على أن إسبر دعا أنقرة إلى وقف عمليتها في سوريا بهدف منح واشنطن وحلفائها الفرصة كي يجدوا طريقة مشتركة لاحتواء الموقف في تلك المنطقة قبل فوات الأوان.

المصدر: أ ف ب + RT