 
مباشر

القوات الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس وأمين سر حركة فتح بالمدينة

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس وأمين سر حركة فتح بالمدينة
Reuters AMMAR AWAD
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mj7b

اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين محافظ مدينة القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح بالمدينة شادي مطور.

إقرأ المزيد
مسؤول إسرائيلي يتهم الفلسطينيين بتخبئة السلاح في الحرم القدسي
مسؤول إسرائيلي يتهم الفلسطينيين بتخبئة السلاح في الحرم القدسي

وداهمت القوات الإسرائيلية في ساعات الفجر الأولى منزلي غيث ومطور في القدس واعتقلتهما​​​.

من جانبها، دانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم، الاعتقالات المتكررة والمتلاحقة من قبل القوات الإسرائيلية لمحافظ القدس وأمين سر حركة فتح بالمدينة والتي كان آخرها فجر اليوم.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب: "قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة متأخرة من ليلة أمس منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان، واعتقلته واقتادته للتحقيق، كما اعتقلت أمين سر حركة فتح بالقدس شادي مطور بعد اقتحام منزله في المدينة".

المصدر: RT+ سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اكتشاف أثري مصري يمهد الطريق لإيجاد قبر "نفرتيتي"