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مسؤول روسي: عدد المسلحين المرتبطين بـ"القاعدة" في إدلب أكثر من 35 ألف

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مسؤول روسي: عدد المسلحين المرتبطين بـ
Reuters
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قال يوري كوكوف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، إن عدد المسلحين الإرهابيين، المرتبطين بـ"القاعدة"، في إدلب، قد يصل إلى 36 ألف شخص.

وذكر أن الجماعتين الإرهابيتين، "هيئة تحرير الشام" و"حراس الدين"، المرتبطتين "بالقاعدة، تسيطران، على الجزء الأكبر من محافظة إدلب.

وقال كوكوف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "وفقا للخبراء، تصل إمكاناتهم إلى 36 ألف مقاتل، مما يسمح للجماعات بمواجهة قوات الحكومة السورية بفعالية".

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وأكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أنه في النصف الأول من شهر سبتمبر وحده، أطلق الإرهابيون النار على مواقع القوات الحكومية السورية أكثر من 300 مرة، مما أسفر عن مقتل نحو 150 من عناصر الجيش في تلك المنطقة.

المصدر: قناة زفيزدا

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