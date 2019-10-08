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الجيش السوري يدمر نفقا في إدلب يحتوي ورشات لصنع طائرات مسيرة

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يدمر نفقا في إدلب يحتوي ورشات لصنع طائرات مسيرة
Reuters Ammar Abdullah
صورة أرشيفية
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أعلنت وحدة الهندسة العسكرية في الجيش السوري عن تدميرها لنفق جنوبي محافظة إدلب، كان المسلحون يستخدمونه في إخفاء الذخائر، ويحتوي كذلك على ورشات لصنع الطائرات المسيرة.

وقال مصدر عسكري سوري إن الذخائر التي تم العثور عليها في النفق حصل عليها المسلحون من الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى أن الجيش السوري صادرها.

 وأشار المصدر إلى أنه عادة ما تكون لهذه الأنفاق تفرعات أخرى وتكون مجهزة بالكهرباء وتحتوى على فتحات للتهوية، مضيفا أنه تم تدمير عشرات الأنفاق في إدلب منذ بداية الحرب، كان يحتمي بها المسلحون أثناء الغارات الجوية.

المصدر: نوفوستي  

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