ترامب: ليس من واجب جنودنا حماية الحدود بين تركيا وسوريا

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد موقفه المتمسك بانسحاب قوات بلاده من سوريا، مشيرا إلى أنه ليس من واجب الجنود الأمريكيين تأمين الحدود بين سوريا وتركيا.

وقال ترامب خلال كلمة ألقاها في فعالية للناشطين المسيحيين في واشنطن أمس السبت: "لتكن لهم حدودهم الخاصة بهم، لا أعتقد أن على جنودنا التواجد هناك خلال الـ50 سنة المقبلة لحماية الحدود بين تركيا وسوريا، في الوقت الذي لا نستطيع فيه حماية حدودنا الخاصة".

وأضاف ترامب أنه "توجد الآن هناك منطقة عمقها 30 كيلومترا على طول الحدود التركية"، في إشارة إلى "المنطقة الآمنة"، التي أعلنت أنقرة عزمها على رسمها بعملية "نبع السلام"، وتابع أن "الأكراد ينسحبون وهذا أمر جيد".

إقرأ المزيد

وقال: "لقد انتصرنا على "داعش" وأكملنا عملنا وعلينا العودة إلى بلادنا... كان متوقعا أن نبقى في سوريا 30 يوما، في حين طال وجودنا هناك لـ10 أعوام. هذه الحروب لا تنتهي أبدا، وعلينا إعادة جنودنا إلى أرض الوطن من حروب لا نهاية لها".

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس، أن سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا بسبب العملية التركية، "سيؤدي حتما إلى صعود تنظيم "داعش".

المصدر: وكالات