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ماتيس: سحب قواتنا من سوريا بسبب العملية التركية سيؤدي إلى صعود "داعش"

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ماتيس: سحب قواتنا من سوريا بسبب العملية التركية سيؤدي إلى صعود
Reuters
يمين الصورة الجنرال جوزيف فوتيل، يسار الصورة وزير الدفاع الأمريكي السابق، جيمس ماتيس
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قال وزير الدفاع الأمريكي السابق، جيمس ماتيس، إن سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا بسبب العملية التركية، "سيؤدي حتما إلى صعود تنظيم "داعش".

وجاء هذا التحذير من وزير الدفاع الأمريكي السابق خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نشرت مقتطفات منها على موقع "تويتر" يوم السبت.

وقال ماتيس، الذي حمل حقيبة وزارة الدفاع من يناير 2017 وحتى يناير 2019: "علينا (نحن الولايات المتحدة) الضغط على تنظيم داعش حتى لا ينبعث من جديد".

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وأضاف ماتيس: "بوسعنا تمني نهاية الحرب (على الإرهاب)، حتى (أنه بوسعنا أيضا) أن نعلن انتهاء الحرب على الإرهاب. ويمكن سحب قواتنا، كما فعل الرئيس (السابق باراك) أوباما كما في حالة العراق، ومع ذلك، وكما يقول العسكريون، فإن للعدو أيضا حق التصويت".

وحذر ماتيس من أن "داعش" في هذه الحالة، "سيصعد مجددا في حال لم نستمر في ممارسة الضغط عليه، وسينبعث التنظيم في هذه الحالة، وهذا أمر واقع".

وأضاف أن "الأكراد سيتكيفون (في مواجهة الإرهابيين في ظل انسحاب القوات الأمريكية)، ولكن هذا الانسحاب سوف يؤثر سلبا على استعدادهم القتالي. والسؤال هو إلى أي مدى".

المصدر: تاس

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