مصادر لـRT: انفجاران متزامنان في مدينة العريش وبئر العبد وإصابة عدد من رجال الأمن المصريين

أفادت مصادر لـRT في مصر، بإصابة 7 جنود من قوات الأمن، إثر وقوع تفجيرين متزامنين في مدينتي رفح وبئر العبد شمالي سيناء.

إقرأ المزيد

وقالت مصادر أمنية وطبية مصرية، إن "الانفجار الأول وقع في رفح أثناء عملية تمشيط مدرعة لمنطقة غرب المدينة، حيث فجر مسلحون عبوة ناسفة عن بعد ما أسفر عن إصابة مجندين بشظايا".

وأضافت المصادر، أن "تفجيرا آخر استهدف مدرعة أمنية كانت تمشط إحدى المناطق بمدينة بئر العبد".

وأسفر الانفجار عن إصابة 5 جنود، نقلوا إلى المستشفى العسكري بالعريش بينهم حالات حرجة.

المصدر: RT + معا