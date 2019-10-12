خارجية كازاخستان: جولة محادثات "أستانا" المقبلة قد تؤجل حتى نوفمبر

قال وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي، إنه قد يتم تأجيل الجولة الدورية المقبلة من محادثات "أستانا"، حول الأزمة السورية، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، إلى نوفمبر.

وقال الوزير للصحفيين اليوم: "بشكل عام، كنا نخطط لعقد الجولة المقبلة، في نهاية أكتوبر الجاري، ولكن الآن لا أعرف، قد يتم تأجيلها إلى نوفمبر المقبل".

وأضاف الوزير، أنه لم يتم تحديد موعد دقيق للقاء، بسبب الوضع في الشمال السوري الذي "يزداد تعقيدا".

وقال: "الحوار بين الدول الضامنة أمر بالغ الأهمية، وعليهم أن يقرروا ما يجب فعله الآن، نحن ننتظر منهم إبلاغنا بالموعد الذي يعتبرونه مناسبا".

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وردا على سؤال حول ما إذا كانت العملية التركية في شمال شرقي سوريا، ستؤثر على مجرى المحادثات، شدد على أن الدول المشاركة في حل الوضع السوري، يجب أن تأتي إلى طاولة المفاوضات وتناقش القضية مرة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الماضية من مفاوضات "أستانا"، جرت في بداية أغسطس الماضي، وشاركت فيها وفود الدول الضامنة (روسيا، إيران، تركيا) ووفدا الحكومة السورية والمعارضة السورية، وشارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الأردن ولبنان بصفة مراقبين.

المصدر: kursiv.kz + وكالات