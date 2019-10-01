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كازاخستان تؤكد استعدادها لاستضافة اجتماع بصيغة "أستانا" هذا الشهر

أخبار العالم العربي

كازاخستان تؤكد استعدادها لاستضافة اجتماع بصيغة
Sputnik Alexei Vitkovtsky
وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي
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أكد وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي، أن التحضير مستمر لعقد اجتماع بـ"صيغة أستانا" حول سوريا، في العاصمة الكازاخية نور سلطان هذا الشهر.

وقال تلاوبردي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "خطط عقد الاجتماع قائمة، ونحن من جانبنا مستعدون له، وننتظر تأكيدا رسميا لموعد انعقاده".

وشدد على أن صيغة أستانا لتسوية الأزمة السورية تحافظ على أهميتها، وقال: "الوضع لا يتجه نحو الاستقرار على أي حال. فضلا عن ذلك، لقد ازداد عدد المشاركين (في عملية أستانا) مع انضمام الدول المراقبة، وهي لبنان والأردن والعراق إليها، بعد أن كانت تقتصر على الدول الضامنة، بما يعنيه ذلك من توسيع لأجندة النقاش".

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وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين قد صرح أمس الاثنين بأن الاجتماع بـ"صيغة أستانا" حول التسوية في سوريا سيعقد في نور سلطان في القريب.

المصدر: وكالات

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