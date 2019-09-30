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فيرشينين: لقاء روسي تركي إيراني حول سوريا قريبا

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فيرشينين: لقاء روسي تركي إيراني حول سوريا قريبا
Sputnik SERGEI PYATAKOV
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن الدول الضامنة لعملية أستانا للتسوية السورية ستعقد قريبا اجتماعا على مستوى عال بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان.

وقال فيرشينين خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، إن "عقد اجتماعات حول سوريا على مستوى عال ضمن إطار أستانا سيستمر، ومن المقرر عقد لقاء آخر من هذا القبيل بالعاصمة الكازاخستانية في وقت قريب".

ودعا فيرشينين المجتمع الدولي لدعم عمل اللجنة الدستورية السورية، والسعي للحفاظ على الحوار السوري الذي من المقرر أن يبدأ في جنيف أواخر أكتوبر المقبل.

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وأكد فيرشينين على "رفض محاولات التدخل في الحوار السوري – السوري وفرض وصفات على السوريين، تتعارض مع تقاليدهم الثقافية والدينية والقومية".

هذا، وأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، خلال جلسة مجلس الأمن، اليوم الاثنين، أن اللجنة الدستورية السورية ستعقد أول اجتماع لها في جنيف يوم 30 أكتوبر المقبل.

المصدر: تاس

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